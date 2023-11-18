На молдавской таможне внезапно умер водитель: Он вышел из машины и упал — это уже второй случай за последнее время — что происходит

Молдаванин умер на таможне Албица.
Водитель грузовика несколько дней стоял на территории терминала таможни Албица. Смерть наступила после того, как он выпал из кабины. На место прибыли врачи, которые подтвердили смерть 54-летнего мужчины.
На молдавской таможне внезапно умер водитель: Он вышел из машины и упал — это уже второй случай за последнее время.
Хотя никаких конкретных подробностей о причине остановки сердца не поступало, расследование продолжается, чтобы установить, что на самом деле произошло.