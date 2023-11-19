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03:55 (мск), источник: Life.ru

Момент уничтожения дрона в Подмосковье попал на видео

Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Богородском городском округе попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

Источник: РИА "Новости"

Обломки уничтоженного БПЛА упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. В результате дорогу перекрыли, из-за чего образовалась пробка в обе стороны.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, отмечал мэр Сергей Собянин.

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