03:55 (мск), источник: Life.ru
Момент уничтожения дрона в Подмосковье попал на видео
Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Богородском городском округе попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.
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Обломки уничтоженного БПЛА упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. В результате дорогу перекрыли, из-за чего образовалась пробка в обе стороны.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, отмечал мэр Сергей Собянин.