07:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с детьми в Иркутске
В результате ДТП травмы получили двое детей и трое взрослых.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
— Следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому Д. А. возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, инцидент произошел 18 ноября на улице Генерала Доватора в Ленинском округе. Водитель фуры «Ман», поворачивая направо, столкнулся с пассажирским ПАЗом, который следовал в попутном направлении по выделенной полосе. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась находившимся в салоне автобуса детям в возрасте 3 и 5 лет. Также травмы получили трое взрослых.