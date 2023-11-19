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06:35 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье арестовали экс-главу территориального управления Росимущества

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: AP 2023

Бывшего главу Росимущества в Приморье арестовали на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиям, пособничестве мошенничеству и сбыте имущества, добытого преступным путём.

Дениса Горовчука отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, в период с января 2022 года по март 2023 года экс-глава Росимущества обеспечил приёмку документов об уничтожении имущества, обращённого в собственность государства. По версии следствия, он заведомо знал, что фактически уничтожена лишь малая часть партии груза. Оставшееся же участники преступной группы повторно запустили в оборот, продав коммерсантам.

Предприниматель, не зная о происхождении товара, приобрёл партию инструментов общей стоимость около 5 с половиной миллионов рублей, которые по бумагам были уничтожены.

«Потерпевшему нанесён ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие посчитало необходимым изоляцию Горовчука в СИЗО, так как опасалось, что на свободе он мог бы скрыться от уголовного преследования. Кроме того, экс-глава Росимущества мог бы оказывать давление на свидетелей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, выбрав для Дениса Горовчука меру пресечения в виде содержания под стражей. Его арестовали на 2 месяца, однако, этот срок при необходимости может быть продлён.

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