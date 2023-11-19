06:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В центре Хабаровска автобус протаранил троллейбус
В медучреждения доставлены семь человек.
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В центре Хабаровска на ул. Карла Маркса, 76 столкнулись пассажирский автобус № 58 и троллейбус. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Вместе с полицейскими на место происшествие выехали и сотрудники прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По предварительным данным, сегодня 19 ноября в 10 часов в г. Хабаровске водитель 1968 года рождения, управляя автобусом «Реал» (маршрут № 58), на ул. Карла Маркса в районе дома № 76 со стороны ул. Дикопольцева в сторону ул. Синельникова не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства — троллейбуса и совершил с ним столкновение, — сообщили в городском ГИБДД.
В результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса «Реал», включая одного несовершеннолетнего. Все они доставлены в медучреждение для обследования.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, а прокуратура Центрального района города проводит проверку соблюдения правил перевозки пассажиров.