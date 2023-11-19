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06:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке ночью на дорогу рухнула опорная стена

Дорожные службы уже устраняют последствия обрушения.

Источник: МБУ «Содержание городских территорий»

Во Владивостоке на Днепровской ночью на дорогу рухнула опорная стена. Дорожные службы уже устраняют последствия обрушения. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» завершают уборку упавших на дорогу блоков подпорной стены на улице Днепровской. На месте также работают сотрудники городского управления дорог. Они определяют виды и объемы материалов, необходимых для восстановления.

«Во Владивостоке находятся сотни подпорных стен. Все объекты, которые нуждаются в ремонте, находятся в плане работ, который выполняется поэтапно», — отметили специалисты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что летом из-за дождей рухнула подпорная стена рядом с учебным учреждением. По словам очевидцев, во время оползня какой-то камень отскочил прямо в окно здания и разбил стекло.

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