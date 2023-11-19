По его словам, некоторые украинские командиры верили, что ВС РФ будут просто сдаваться, когда увидят приближающийся Bradly или Leopard. Однако этого, конечно, не произошло, признает Мельник.
«Украинские военные лидеры недооценили решимость русских Те же самые лидеры в последнюю минуту изменили организацию и оснащение подразделений, разрушив их сплоченность», — передает издание утверждения украинского офицера.
При этом, как сообщает Forbes, для самого Мельника контрнаступление закончилось довольно быстро: в первый же день он наступил на мину и потерял ногу, едва выжив.
Ранее, 13 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят. Он отметил, что Запад не хочет терять авторитет разрекламированного оружия, отправляя его на Украину.
Ранее в этот день журнал Forbes сообщил об отсутствии предпосылок к тому, что Германия или какая-то другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова продолжать их поставку Украине. Поставки Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом после провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Для успехов украинской армии тяжелой техники оказалось недостаточно.
10 ноября издание Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия.
31 октября советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.