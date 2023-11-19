07:28 (мск), источник: Newslab.ru
Красноярка повторно попалась полиции на пьяном вождении и отправилась в колонию
В Красноярске автомобилистка хотела уехать с дачи, но попала в колонию на полгода за повторную нетрезвую езду.
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В июле на улице Грунтовой в Кировском районе инспекторы ДПС остановили нетрезвую автомобилистку 1989 года рождения. Освидетельствование подтвердило, что женщина пьяна. Ее отстранили от вождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, красноярка на машине приятеля отправилась к подруге на дачу. Там она выпила и, несмотря на это, села за руль, чтобы вернуться домой. Раньше автомобилистку уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвую езду.
«Рассмотрев материалы дознавателей полиции, суд признал красноярку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ “Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления”. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе МВД.