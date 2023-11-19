Аким Павлодарской области призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу

Асаин Байханов сообщил, что спасатели области работают в усиленном режиме.
«Уважаемые земляки. В связи сильным порывом ветра (более 20 м/с) прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу. По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев. Силы ДЧС и коммунальных служб активизированы для ликвидации последствий природной стихии и работают в усиленном режиме. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие», — написал аким на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Глава региона также сообщил, что в ДЧС создан штаб, работает телефон горячей линии: +7 7182 32 36 92 или 112, а также номер службы 109. Между тем местные жители в соцсетях публикуют последствия непогоды. Так, судя по кадрам, в Баянауле упала стела.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Павлодарской области ожидается туман, гололед, метель. Также прогнозируется сильный ветер, порывы до 15−20, местами до 23−28 м/с, ночью на западе, юге, востоке области временами — до 30 м/с и более.
Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 0−5, на западе области — до 8 мороза, 20 ноября ночью — до 5−10 мороза. Напомним, также накануне мощный ураган накрыл столицу.
По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось.
Что делать при сильном ветре
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.