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07:06 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Аким Павлодарской области призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу

Аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к местным жителям в связи бушующей непогодой. Глава региона призвал местных жителей не выходить из дома, передает NUR.KZ.

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Асаин Байханов сообщил, что спасатели области работают в усиленном режиме.

«Уважаемые земляки. В связи сильным порывом ветра (более 20 м/с) прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу. По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев. Силы ДЧС и коммунальных служб активизированы для ликвидации последствий природной стихии и работают в усиленном режиме. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие», — написал аким на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Глава региона также сообщил, что в ДЧС создан штаб, работает телефон горячей линии: +7 7182 32 36 92 или 112, а также номер службы 109. Между тем местные жители в соцсетях публикуют последствия непогоды. Так, судя по кадрам, в Баянауле упала стела.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Павлодарской области ожидается туман, гололед, метель. Также прогнозируется сильный ветер, порывы до 15−20, местами до 23−28 м/с, ночью на западе, юге, востоке области временами — до 30 м/с и более.

Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 0−5, на западе области — до 8 мороза, 20 ноября ночью — до 5−10 мороза. Напомним, также накануне мощный ураган накрыл столицу.

По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось.

Что делать при сильном ветре

  • Находясь в доме или в квартире: закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Если сильный ветер застал вас на улице: немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями,
  • билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

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