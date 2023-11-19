12:38 (мск), источник: Ura.ru
В Перми во дворе жилого дома сгорел автомобиль. Видео
В Перми во дворе жилого дома № 74 по улице Грибоедова сгорел автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы.
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«Сгорела машина во дворе. Пожар на Грибоедова, 74», — пояснили горожане, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Обновлено в 12:36.
Сообщение о возгорании на улице Грибоедова поступило в 04:21, уточнили спасатели. Горел автомобиль ВАЗ 2114. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы техники. На пожаре погибших и травмированных нет.