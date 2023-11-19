Главное
Палестино-израильский конфликт
12:38 (мск), источник: Ura.ru

В Перми во дворе жилого дома сгорел автомобиль. Видео

В Перми во дворе жилого дома № 74 по улице Грибоедова сгорел автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы.

«Сгорела машина во дворе. Пожар на Грибоедова, 74», — пояснили горожане, передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обновлено в 12:36.

Сообщение о возгорании на улице Грибоедова поступило в 04:21, уточнили спасатели. Горел автомобиль ВАЗ 2114. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы техники. На пожаре погибших и травмированных нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков раскрыл, как РФ спасла свою экономику от обвала
Военкор: ВСУ пачками сдаются в плен под Авдеевкой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары