Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование убийства подростка в Ачинске

Об этом утром 19 ноября сообщили в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 12-летнего школьника в Красноярском крае. 18 ноября тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в реке Мазулька на территории Ачинска. Вблизи водоема на территории одного из частных домов нашли следы крови и личные вещи погибшего.
В убийстве двое подозреваемых — друг погибшего, который сознался в убийстве, а также отчим приятеля.
О ходе расследования руководитель ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин сделает доклад Александру Бастрыкину.
Ранее Бастрыкин взял на контроль решение ситуации с аварийным домом после публикации «МК в Красноярске».