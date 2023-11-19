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07:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование убийства подростка в Ачинске

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12-летнего школьника в Ачинске, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Источник: ГСУ СКР по Краснояркому краю и Хакассии

Об этом утром 19 ноября сообщили в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 12-летнего школьника в Красноярском крае. 18 ноября тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в реке Мазулька на территории Ачинска. Вблизи водоема на территории одного из частных домов нашли следы крови и личные вещи погибшего.

В убийстве двое подозреваемых — друг погибшего, который сознался в убийстве, а также отчим приятеля.

О ходе расследования руководитель ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин сделает доклад Александру Бастрыкину.

Ранее Бастрыкин взял на контроль решение ситуации с аварийным домом после публикации «МК в Красноярске».

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