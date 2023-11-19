Вторые сутки продолжаются поиски семилетней Миланы в Павлодарской области

Как сообщили волонтёры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), добровольцы из Павлодара собирались в 4:30 утра умагазина «Океан», чтобы выехать на подмогу спасателям, полицейским и местным жителям в село Бескауга.
«Несмотря на погодные условия, многие осознают серьёзность ситуации и присоединяются к поискам ребёнка. Огромная благодарность всем неравнодушным, кто пожертвовал, возможно своими планами, выходным днём и выехал вместе с нами в село Бескауга на поиски Давыдовой Миланы. А это около 20 машин только из Павлодара. Наши телефоны просто разрываются от сообщений и звонков. Огромная просьба писать на ватсап, а не звонить, — у нас садятся батарейки», — пишут волонтёры.
Поисковики отмечают, что не теряют надежды найти её живой.
В родительские чаты павлодарцев идет голосовая рассылка с просьбой установить себе в статус фотографию Миланы с информацией о её поисках.
Как прокомментировали в ДЧС Павлодарской области, новостей о девочке пока, к сожалению, нет.
Напомним, девочка пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.
Рост девочки — 128−130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в желтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.
Днём ранее ребёнка искали более 300 человек, 38 единиц техники и один авиаборт.