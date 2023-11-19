Мощнейший ураган в Астане: стало известно о пострадавших

Так, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.
«В основном, это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы. У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет. Некоторые пациенты после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений. Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах», — говорится на официальном сайте столичного акимата.
Власти добавили, что коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.
Напомним, накануне мощный ураган накрыл столицу. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.