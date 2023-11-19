10:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Люди чудом не пострадали: в Хабаровском крае произошло обрушение подъездного козырька
Подъездный козырек обрушился на доме в Хабаровском крае.
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В Советской Гавани произошло ЧП, в результате которого люди судом не пострадали. На многоквартирном пятиэтажном доме обрушился козырек, который располагался над подъездной дверью. Прокуратура города уже проводит проверку по факту инцидента.
— Около 15:00 часов 18 ноября по улице Пионерская, 8 в городе Советская Гавань произошло обрушение козырька подъезда пятиэтажного многоквартирного дома. В настоящее время прилегающая к подъезду территория очищена от упавших конструкций, — сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Ведомство даст надлежащую оценку работе управляющей компании, которая должна заниматься содержанием этого дома и его имущества. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры.