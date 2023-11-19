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09:42 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Котлы остановились на Экибастузской ТЭЦ из-за урагана

Минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы. Причиной тому стал сильный ураган, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Как сообщили в компании, минувшей ночью из-за ураганного ветра, местами выше 30 м/с, Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения.

«Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1. Так как работа основного оборудования ТЭЦ осуществляется за счет электричества, на станции была вынужденная остановка котлов», — говорится в сообщении ТОО «Экибастузтеплоэнерго» в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Электроснабжение ЭТЭЦ было восстановлено в 05:15 утра, в данный момент станция восстановила работу.

«В ближайшее часы параметры теплоснабжения стабилизируются», — пообещали в компании.

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