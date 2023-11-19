13:04 (мск), источник: МК.RU Краснодар
В Кореновске приезжий мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки
В Кореновске местная жительница предотвратила похищение ребенка, которого 34-летний приезжий пытался силой увести с детской площадки.
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По данным Telegram-канала «ЧП Краснодар», инцидент произошел в субботу, 18 ноября, на улице Розы Люксембург. Там мужчина, недавно переехавший в райцентр, забежал на детскую площадку, схватил игравшую там девочку и попытался утащить ее в кусты.
Ребенок закричал и привлек внимание соседки. Женщина выбежала на улицу, отбила девочку у похитителя и вызвала полицию.
Стражи порядка задержали нападавшего и доставили в РОВД Кореновска. Действиям приезжего будет дана правовая оценка.
В сентябре «МК на Кубани» рассказывал о том, как под Краснодаром мужчина домогался двух школьниц. Напомним, полиция после сообщений в соцсетях организовала проверку.