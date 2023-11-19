11:36 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Рабочий разбился, упав со строящейся 9-этажки в Верхней Пышме
Утром 18 ноября в Верхней Пышме со строящегося 9-этажного дома на улице Сапожников сорвался рабочий.
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Он скончался от полученных травм.
«Личность мужчины уже установлена. Это гражданин одной из бывших союзных республик Хужаев, 1988 года рождения. Он приехал в Свердловскую область в феврале 2023 года на заработки. На строительную площадку будущего жилого дома, где произошло ЧП, он устроился штукатуром всего несколько дней назад», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что «рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе связанные с нарушением правил техники безопасности на рабочем месте».
Следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области организовал проверку.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что 29 сентября в Екатеринбурге с 15-го этажа строящегося здания упал рабочий. Он погиб на месте.
Трагедия произошла на стройке здания № 31 на улице Азина. Мужчина работал на данном объекте.