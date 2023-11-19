15:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти опровергли сообщения о взрыве в воронежском микрорайоне
Над регионом не работала система ПВО в последнее время.
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Власти Воронежской области опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве в микрорайоне Придонской в ночь на воскресенье, 19 ноября. Как рассказали в пресс-службе облправительства, система ПВО не работала над регионом в последнее время.
Ранее жители рассказали о звуке сильного хлопка в ночь на воскресенье. Его якобы услышали в Советском районе, громче всего он был в поселке Придонском. Однако власти пояснили, что по линии МЧС обращений о ЧП также не поступало.
И попросили пользоваться только проверенной информацией из официальных источников.