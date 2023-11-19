10:57 (мск), источник: Известия

ВС РФ пресекли попытку десанта ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку высадится на остров Большой Потемкин на херсонском направлении. Российские силы пресекли действия военных, было уничтожено две лодки и 11 солдат. Об этом 19 ноября сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Уничтожена лодка ВСУ в русле р. Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое», — добавил собеседник.

Также был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

ВСУ продолжают обстреливать левый берег Днепра. В течение 18 ноября было выпущено 67 снарядов. Информации о жертвах не поступало.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Алешки, н. п. Кардашинка, н. п. Крынки, н. п. Раденск, н. п. Голая Пристань», — добавили в оперативных службах.

Ранее, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра заблокирована, ей устроили «огненный ад». Он объяснил, что по украинским боевикам работают бомбами, огнеметными системами, ракетами, артиллерией, а также беспилотниками. Под таким огнем украинские националисты «сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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