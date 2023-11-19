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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае осудили 20-летнего курьера телефонных мошенников

Пермяк забирал у пенсионеров деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Суд вынес приговор 20-летнему пермяку, который выполнял роль курьера телефонных мошенников. Он забирал у потерпевших деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в краевом МВД.

Установлено, что молодой человек, нуждаясь в деньгах, решил устроиться на работу курьером. Объявление о вакансии он нашел в интернете. Парню необходимо было приезжать на указанные адреса и забирать деньги. Часть полученных средств от потерпевших он отправлял работодателю, оставив себе процент в качестве зарплаты. Всего он заработал около 66 тысяч рублей.

Жертвами телефонных мошенников оказались шесть человек, в том числе жители Перми, Краснокамска, Березников и Добрянского округа. Введенные в заблуждение пожилые люди отдавали аферистам последние накопленные сбережения. Ущерб от противоправных действий составил более миллиона рублей.

В результате суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно. Также с молодого человека взыскан материальный ущерб в размере 650 тысяч рублей в пользу потерпевших.

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