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12:21 (мск), источник: МК.RU Волгоград

На западе Волгограда иномарка вечером сбила 16-летнюю школьницу

ДТП с участием несовершеннолетней произошло в Дзержинском районе вечером 18 ноября.

По данным ГУ МВД по региону, около 18.41 51-летний водитель на «Омода S-5» возле дома № 66 по проспекту Жукова сбил 16-летнюю школьницу. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, причем на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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