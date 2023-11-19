12:21 (мск), источник: МК.RU Волгоград
На западе Волгограда иномарка вечером сбила 16-летнюю школьницу
ДТП с участием несовершеннолетней произошло в Дзержинском районе вечером 18 ноября.
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По данным ГУ МВД по региону, около 18.41 51-летний водитель на «Омода S-5» возле дома № 66 по проспекту Жукова сбил 16-летнюю школьницу. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, причем на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшая была доставлена в больницу.