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13:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Волгодонске на заводе «Атоммаш» произошёл пожар на площади 150 кв. м

Возгорание уже удалось ликвидировать.

Источник: ВК

В Волгодонске на заводе «Атоммаш» произошёл пожар на площади 150 кв. м. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Макаров.

ЧП произошло в ночь с 18 на 19 ноября (около полуночи). Очагом возгорания стал инженерный центр завода. Причина устанавливается. Обошлось без жертв.

«Сейчас пожар ликвидирован. Производственный процесс не остановлен», — прокомментировал глава администрации Волгодонска.

Добавим, предприятие считается одним из крупнейших в нашей стране производителем оборудования для атомной энергетики.

Ранее мы также сообщали, что в Ростове более сотни человек были эвакуированы из горящей многоэтажки.

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