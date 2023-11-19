13:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Волгодонске на заводе «Атоммаш» произошёл пожар на площади 150 кв. м
Возгорание уже удалось ликвидировать.
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В Волгодонске на заводе «Атоммаш» произошёл пожар на площади 150 кв. м. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Макаров.
ЧП произошло в ночь с 18 на 19 ноября (около полуночи). Очагом возгорания стал инженерный центр завода. Причина устанавливается. Обошлось без жертв.
«Сейчас пожар ликвидирован. Производственный процесс не остановлен», — прокомментировал глава администрации Волгодонска.
Добавим, предприятие считается одним из крупнейших в нашей стране производителем оборудования для атомной энергетики.
Ранее мы также сообщали, что в Ростове более сотни человек были эвакуированы из горящей многоэтажки.