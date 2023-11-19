88-летнего пешехода в Молодечно сбило авто: пенсионер скончался на месте ДТП

В субботу, 18 ноября, около 18.40 в Молодечно 47-летний мужчина за рулем Nissan Qashqai при движении со стороны ул. Будавников в направлении ул. Снежная наехал на 88-летнего пешехода. Пенсионер пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
ГАИ в очередной раз напоминает водителям: в темное время суток в населенных пунктах необходимо двигаться с минимальной скоростью — на дороге в любой момент может оказаться пешеход. Пешеходам также нужно быть осторожными, переходить проезжую часть только в установленных правилами местах, ни в коем случае не торопиться и смотреть по сторонам. В темное время суток следует обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. Велосипедистам же настоятельно рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости.