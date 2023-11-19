11:53 (мск), источник: Известия

ВС РФ нанесли поражение трем штурмовым группам ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение штурмовым группам трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 19 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — рассказал Савчук.

В результате действий российских военных ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили на краснолиманском направлении более 20 артиллерийских расчетов ВСУ.

Ранее 19 ноября корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российская артиллерия на краснолиманском направлении буквально выжигает позиции украинского противника, на счету наших орудий — десятки уничтоженных западных боевых машин натовского образца. Как отметил военкор, ВСУ даже с регулярным подкреплением не могут ни подобраться к огневым точкам российской армии, ни вычислить их.

До этого, 18 ноября, Савчук сообщил, что за минувшие сутки ВС РФ на краснолиманском направлении ликвидировали порядка 100 военных ВСУ, а также подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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