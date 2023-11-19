12:20 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Аким Карагандинской области обратился к жителям и гостям региона
Ермаганбет Булекпаев отчитался перед жителями Карагандинской области после разрушений из-за шквалистого ветра, сообщает Zakon.kz.
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Булекпаев рассказал, что сегодня он провел оперативное совещание и заслушал акимов городов и районов и руководителя ДЧС по ликвидации последствий шквального ветра.
«Упавшие деревья, провода, столбы, кровли — убраны с дорог. В некоторых районах города и области есть отключения электроэнергии и тепла, слабая подача воды. Все службы в оперативном режиме работают над устранением аварий», — написал глава региона.
Аким заверил, что держит вопрос на личном контроле.
«Прошу жителей, которые сегодня будут испытывать неудобства, набраться терпения. Вопрос держу на контроле, наши службы делают все возможное, чтобы устранить последствия стихии».