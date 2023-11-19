13:51 (мск), источник: Клопс.ru
У ДК «Машиностроитель» на Карташева загорелся автомобиль с газовым баллоном, из здания эвакуировали 162 человека (фото)
Никто не пострадал.
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В микрорайоне имени А. Космодемьянского на улице Карташева загорелся автомобиль с газовым баллоном, сообщила пресс-служба МЧС региона.
Вызов о происшествии поступил на пульт диспетчера в субботу, 18 ноября, в 17:30. Из-за разгерметизации баллона, находившегося в машине, произошло разрушение двух оконных рам первого этажа ДК «Машиностроитель». Из здания эвакуировали 112 детей и 50 взрослых. Никто из не пострадал. К тушению пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 2 спецавтомобиля.