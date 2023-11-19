Главное
Палестино-израильский конфликт
13:51 (мск), источник: Клопс.ru

У ДК «Машиностроитель» на Карташева загорелся автомобиль с газовым баллоном, из здания эвакуировали 162 человека (фото)

Никто не пострадал.

В микрорайоне имени А. Космодемьянского на улице Карташева загорелся автомобиль с газовым баллоном, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Вызов о происшествии поступил на пульт диспетчера в субботу, 18 ноября, в 17:30. Из-за разгерметизации баллона, находившегося в машине, произошло разрушение двух оконных рам первого этажа ДК «Машиностроитель». Из здания эвакуировали 112 детей и 50 взрослых. Никто из не пострадал. К тушению пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 2 спецавтомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары