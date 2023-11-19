11:44 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Под Новосибирском простились с бойцом СВО Владимиром Васильевым
В воскресенье, 19 ноября, Сузунский район простился с Военнослужащим Владимиром Васильевым, погибшим в ходе спецоперации.
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Об этом сообщили местные власти.
Известно, что выходец из села Верх-Сузун в зоне СВО командовал стрелковым взводом стрелковой роты. Других подробностей биографии не приводится.
Церемония прощания состоялась в здании ДК родного села бойца.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в больнице под Новосибирском по дороге на СВО умер мобилизованный Алтнынников.