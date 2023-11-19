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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за метели и мокрого снега

Также ожидается сильный ветер.

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Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области 19 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на доклад центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Среди них — сильный снег, местами мокрый, метель. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с.

Непогода разыграется с 18.00 19 ноября и продлится до 18.00 20 ноября.

Спасатели предупредили: на дорогах возможны снежные заносы, местами налипание мокрого снега. Водителей попросили внимательнее быть за рулем и выезжать на дорогу только на «зимней» резине!

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Воронежской области установлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада.

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