Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить

«Я вообще не знаю, что случилось. Я на джайляу был, когда мне сообщили. Они (супруга с детьми — прим. ред.) ко мне сюда собирались на выходные приехать. И тут мне звонят, говорят: “Милана у тебя?” Нет. “Она пропала”. Как пропала? “Не можем найти, ищем-ищем”. Я пешком там всё обошёл, до сопки дошёл, кричал, свистел — не откликнулась. Потом утром меня сюда привезли. Участковый — Канат наш. Туда в акимат повезли, допрашивали меня. А вот какие версии? Она же не может сквозь землю провалиться, уже всё обыскали, люди помогают искать… Моя версия, может её украли. Может, где-то держат её, не знаю», — поделился опасениями отец.
По его словам, это не первый раз, когда малышка теряется.
«Первый раз это было — она убегала, потом её догнали, а вот во второй раз что она сделала — не знаю. Говорят, машина какая-то левая приезжала, в деревню, сюда в отделение, заезжала. Вот после этой машины она и пропала», — говорит Александр Колчин.
Напомним в Павлодарской области работает оперативный штаб по поиску семилетней Миланы Давыдовой. Девочку продолжают искать спасатели, полицейские, кинологи, сотрудники местных исполнительных органов и волонтёры.
Милана пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.
Рост девочки — 128−130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в жёлтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.
Ранее волонтёры движения Vita рассказали о том, как из Павлодара около двух десятков машин с добровольцами в 4:30 утра отправились в Бескауга на помощь в поисках Миланы.
Между тем, поиски ребёнка осложняют погодные условия. Из-за штормового ветра в Павлодарской области без электричества остаются 40 населённых пунктов.
По данным ДЧС Павлодарской области, сейчас в поисках Миланы задействовано в общей сложности более 400 человек и 100 единиц техники.