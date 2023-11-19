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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Гололед и снежные заносы: В Самаре объявлен желтый уровень опасности

В понедельник 20 ноября местами по Самарской области ожидается сильный снегопад, порывы ветра, гололед и снежные заносы.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» предупредили, что рабочая неделя в Самарской области начнется с неприятных погодных сюрпризов. Ожидается мокрый снег, усиление восточного ветра с порывами до 15−20 м/с, метель при видимости 1−2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах возможны снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

При возможности, жителей области просят отказаться от использования личных авто.

Пешеходам сотрудники экстренных служб напоминают, что если сильный ветер застал на улице, лучше всего укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Прятаться от порывов ветра у стен может быть опасно, из-за вероятности падения с высоты шифера и других кровельных материалов, а также незакрепленных предметов. Лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий, линией электропередач.

Жителям стоит заблаговременно убрать автомобили из опасной близости с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

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