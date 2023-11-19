Житель Гродно украл «летающую тарелку» и несколько кукол Барби

Среди похищенного — «несколько экземпляров новомодной версии куклы Барби, каждая из которых стоила порядка 200 рублей», а также «летающая тарелка» на пульте управления с разноцветной подсветкой и девичье платьице. Все это он спрятал под куртку.
«Мужчина был пьян, когда ему в голову пришла мысль о том, что выпил он недостаточно. Поэтому мужчина решил прикупить еще спиртного. Поскольку деньги на продолжение банкета отсутствовали, он не придумал ничего лучше, чем прибегнуть к преступным действиям, и выбрал в качестве “мишени” магазин детских товаров», — рассказали в прокуратуре.
Спустя какое-то время администрация магазина обратилась в территориальный ОВД с заявлением о привлечении к ответственности неустановленного мужчины, который похитил игрушки.
«На записях с камер видеонаблюдения было четко видно, как в торговый объект заходит гражданин с курткой в руках. Берёт одну коробку и прячет её под куртку, потом другую, третью… В итоге правоохранители выяснили, что похититель: трудоустроенный, имеющий постоянное место жительства и не судимый мужчина. Часть игрушек он успел продать, а вырученные деньги — потратить», — сообщили в прокуратуре.
В отношении мужчины провели судебная психиатрическую экспертизу. В ее ходе установили, что в период совершения преступления и на момент проведения обследования он страдал наркотической зависимостью.
Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к общественным работам сроком на 240 часов. Также он будет принудительно лечится от наркомании.