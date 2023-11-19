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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Весь номер в крови: неожиданный финал романтической поездки пары из Самары

Самарчанка едва не зарезала любимого во время романтического тура в Питер.

Источник: Комсомольская правда

Самарчанка едва не зарезала любимого в первый же вечер их романтической поездки в Петербург.

Жители Самары отправились в романтический тур в Санкт-Петербург, но теперь за жизнь мужчины борются врачи Мариинской больницы, а его подруга может стать фигуранткой уголовного дела.

Влюбленные приехали из Самары в Северную столицу 18 ноября на три дня, но путешествие сразу не заладилось. Пара, не смотря на зрелый возраст (ему- 47, даме — 46 лет), очень эмоционально повздорила во время ужина с вином.

Женщина набросилась на своего спутника с бокалом в руках. Хрупкое стекло разбилось и впилось в шею мужчине. Дама сама вызвала скорую для своего кавалера. Врачи срочно госпитализировали «Ромео» из залитой кровью комнаты.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу и сразу же поместили в реанимацию, а его подругу в камеру 43-го отдела полиции Санкт-Петербурга.

Уголовное дело будет возбуждено, когда станет понятна тяжесть вины подозреваемой. Врачи пока не дают прогнозов по состоянию потерпевшего, сообщает «КП-Санкт-Петербург».

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