14:37 (мск), источник: Известия

ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины российскими военными уничтожены хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в воскресенье, 19 ноября, в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Кроме того, в районе Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.

Всего силами российской армии за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Также сообщается об уничтожении 31 украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Днем ранее, 18 ноября, российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области. Еще один склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ был уничтожен в тот день в районе города Волчанск Харьковской области.

Помимо этого два арсенала боеприпасов украинских войск российские Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области соответственно.

Тогда же в Минобороны рассказали об уничтожении украинской бронетехники в районе Курдюмовки в зоне проведения спецоперации. Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На стороне закона: в Минцифры обратились к услугам «белых» хакеров
Срисовали цифру: россияне всё чаще приходят в суды со скриншотами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта