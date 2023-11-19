ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

Кроме того, в районе Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.
Всего силами российской армии за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах, добавили в оборонном ведомстве.
Также сообщается об уничтожении 31 украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.
Днем ранее, 18 ноября, российские военные уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области. Еще один склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ был уничтожен в тот день в районе города Волчанск Харьковской области.
Помимо этого два арсенала боеприпасов украинских войск российские Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области соответственно.
Тогда же в Минобороны рассказали об уничтожении украинской бронетехники в районе Курдюмовки в зоне проведения спецоперации. Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.