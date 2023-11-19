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16:20 (мск), источник: АиФ Казань

С метели и гололедицы в Татарстане начнётся новая неделя

21 ноября в Среднее Поволжье придёт активный южный циклон.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 75% 759 мм рт. ст. +9°

Об ухудшении погоды в Татарстане, в том числе и в Казани, 20 и 21 ноября предупреждает Гидрометцентр республики.

20 ноября, в понедельник, местами ожидаются метель с ухудшением видимости до одного — двух километров. На дорогах образуется гололедица. Ночью 20 ноября температура составит минус 5 — минус 10 градусов по Цельсию, днём будет минус 1 — минус 6 градусов.

Во вторник, 21 ноября в связи с выходом на Среднее Поволжье активного южного циклона синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. В республике ожидается снег и мокрый снег, переходящие в дождь; метель и гололёд. На дорогах гололедица, образование снежных заносов. Ночью температура воздуха составит минус 2 — минус 7 градусов, днём ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.

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