16:23 (мск), источник: Время
Жильцы дома на улице Попова в Дзержинске пока не могут вернуться в свои квартиры
Под домом предположительно образовался карстовый провал.
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По состоянию на 19 ноября никто из жильцов дома № 28 по улице Попова в Дзержинске, съехавших во временное жильё, не вернулся в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, под домом предположительно образовался карстовый провал. Управляющая компания ООО «УК Чистый берег» с привлечением подрядной организации ООО «Научно-производственный центр “Карст” уже провела часть обследований и работ на доме. Но в администрацию города Дзержинска по состоянию на 19 ноября отчеты инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий с оценкой карстовой опасности пока не поступили.
«В связи с отсутствием официальных данных, администрация Дзержинска для квалифицированной и обоснованной оценки карстовой опасности уже привлекла специализированные организации для обследования несущих конструкций здания и грунтов под ним. В интересах жителей администрация города пока не отменяет введенный режим повышенной готовности и продолжает предоставлять временное размещение с бесплатным питанием вне места проживания (детский лагерь)», — сказано в сообщении.