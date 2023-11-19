16:27 (мск), источник: МК - Нижний Новгород
Онкобольная нижегородка покончила с собой после разговора с дежурным врачом
В Заволжской больнице онкобольная пациентка покончила с собой под впечатлением разговора с дежурным врачом.
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Об этой страшной истории рассказал Telegram-канал «Сорокин хвост». 46-летняя женщина была тяжело больна раком, однако не считала, что для нее уже все потеряно и хотела пройти курс химиотерапии. Ранее она лечилась в хирургическом отделении той же больницы по проблемам, связанным с кишечником. Женщина надеялась, что ей помогут и сейчас.
Однако дежурный врач, по утверждению канала, в категорической форме заявил, что для нее это не имеет смысла и собрался выписать больной направление в паллиативное отделение Балахнинской ЦРБ. Пациентка знала: это место, где неизлечимо больным помогают умереть без мучений. Женщина собрала свои бумаги и поднялась на пустующий седьмой этаж, после чего ее тело было найдено под окнами больницы.