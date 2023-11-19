В Москве лжеработодатель ограбил пришедшего устраиваться на работу мужчину

Там также опубликованы кадры с камер видеонаблюдения с моментом нападения.
Уточняется, что когда пострадавший прибыл к станции метро «Рижская» для встречи с «работодателем», тот сразу достал нож и потребовал перевести ему деньги на карту. Кроме того, ищущий подработку мужчина был избит. После этого он выполнил указания нападавшего, после чего тот скрылся.
В настоящее время подозреваемому — 33-летнему мужчине — предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу.
Ранее, 19 октября, пассажиры такси избили и ограбили водителя в Санкт-Петербурге. Одного из подозреваемых оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый автослесарь. Возбуждено уголовное дело. Розыск его подельницы на тот момент продолжался.