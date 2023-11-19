Главное
Палестино-израильский конфликт
17:06 (мск), источник: Известия

В Москве лжеработодатель ограбил пришедшего устраиваться на работу мужчину

Мужчина напал и ограбил человека, который откликнулся на его объявление в соцсетях о ночной «подработке» шпаклевщиком. Лжеработодатель задержан, говорится в сообщении прокуратуре Москвы в их Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Там также опубликованы кадры с камер видеонаблюдения с моментом нападения.

Уточняется, что когда пострадавший прибыл к станции метро «Рижская» для встречи с «работодателем», тот сразу достал нож и потребовал перевести ему деньги на карту. Кроме того, ищущий подработку мужчина был избит. После этого он выполнил указания нападавшего, после чего тот скрылся.

В настоящее время подозреваемому — 33-летнему мужчине — предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу.

Ранее, 19 октября, пассажиры такси избили и ограбили водителя в Санкт-Петербурге. Одного из подозреваемых оперативно задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый автослесарь. Возбуждено уголовное дело. Розыск его подельницы на тот момент продолжался.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На стороне закона: в Минцифры обратились к услугам «белых» хакеров
Срисовали цифру: россияне всё чаще приходят в суды со скриншотами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта