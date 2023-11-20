08:12 (мск), новости Казахстана, источник: Московский комсомолец
Мать убила и закопала в мусоре 7-летнюю дочь в Экибастузе
В казахском Экибастузе в Павлодарской области три дня искали пропавшую 7-летнюю девочку Милану.
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В казахском Экибастузе в Павлодарской области три дня искали пропавшую 7-летнюю девочку Милану. В итоге ее нашли убитой.
Как сообщает издание «Орда» со ссылкой на полицию, в тот день мать девочки решила поехать с детьми к супругу, который работал в крестьянском хозяйстве. Но девочка отказалась. Ребенок вышел из дома и пропал.
После этого девочку искали более 320 человек, в том числе кинологи и водолазы. Волонтеры нашли тело девочки сегодня. Полиция повторно допросила мать и та рассказала, что Милана застала ее с любовником и намеревалась все рассказать отцу. После этого женщина убила собственную дочь, а любовник помог спрятать ее тело в мусоре.
Сейчас мать ребенка и ее знакомый задержаны. В полиции сообщили, что мужчина также дал признательные показания. Начато досудебное расследование со статье «Убийство».