19:21 (мск), источник: Московский комсомолец
Самолет улетел из Парижа в Турцию без 30 пассажиров и пилота
Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress улетел из Парижа в Измир без 30 пассажиров и пилота. Об этом сообщает портал Airporthaber.
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По информации портала, борт по расписанию должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голль накануне в 17:00. Однако он был задержан на три часа. В итоге пассажиры после 20:00 выяснили, что самолет улетел без них и, как оказалось, даже без пилота.
«Попытки связаться с представителями перевозчика результатов не дали, на рейс в итоге не попали 30 пассажиров и пилот авиакомпании», — передает портал.
Самолет сейчас находится в Измире, однако что с ним случилось и почему он улетел таким загадочным образом, в авиакомпании пока не сообщили.