19:49 (мск), источник: РБК

Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Курской области

Село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области попало под обстрел, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Насчитали 13 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы», — написал губернатор.

Село Николаево-Дарьино находится в 140 м от границы с Сумской областью Украины и в 80 км к юго-западу от Курска.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам с начала российской спецоперации. Под удар не раз попадало и Николаево-Дарьино.

Только с начала 2023 года было зафиксировано более 8 тыс. обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны Украины, ущерб от этих атак превысил 7 млрд руб, сообщил 16 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В регионах Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, отмечал он.

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