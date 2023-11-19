Число погибших в секторе Газа превысило 13 тыс. человек

Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс., 75% из которых — также дети и женщины.
Еще более 6 тыс. человек в секторе Газа считаются пропавшими без вести. Их не удалось найти под обломками зданий и после бомбежек.
Ранее в этот день стало известно, что более 30 недоношенных младенцев, которые находились в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, удалось эвакуировать из медучреждения.
В «Аш-Шифе» продолжает находиться более 300 человек. Отмечалось, что находящиеся в критическом состоянии пациенты практически полностью лишены медикаментов, в том числе антибиотиков, и жизненно необходимой аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 29 человек не могут самостоятельно передвигаться.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.