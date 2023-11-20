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00:19 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Незаконную цистерну с серной кислотой обнаружили в Таразе

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские Тараза обнаружили незаконную цистерну с серной кислотой, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

На территории Жамбылской области с 13 по 17 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

Основной целью ОПМ было противодействие преступности и изъятие из оборота запрещенных веществ. Полицейские проверили 32 аптеки, семь медицинских учреждений и три предприятия.

«В ходе проверки одного из заводов в Таразе обнаружена и опечатана цистерна с 59 тонной серной кислоты, проводится проверка документов», — рассказал начальник УПН ДП полковник Алим Бажикбаев.

Кроме того, за четыре дня ОПМ стражи порядка выявили восемь уголовных наркоправонарушений. Из оборота изъяли 1 680 таблеток, пять килограмм ядовитых веществ.

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