Незаконную цистерну с серной кислотой обнаружили в Таразе

На территории Жамбылской области с 13 по 17 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».
Основной целью ОПМ было противодействие преступности и изъятие из оборота запрещенных веществ. Полицейские проверили 32 аптеки, семь медицинских учреждений и три предприятия.
«В ходе проверки одного из заводов в Таразе обнаружена и опечатана цистерна с 59 тонной серной кислоты, проводится проверка документов», — рассказал начальник УПН ДП полковник Алим Бажикбаев.
Кроме того, за четыре дня ОПМ стражи порядка выявили восемь уголовных наркоправонарушений. Из оборота изъяли 1 680 таблеток, пять килограмм ядовитых веществ.