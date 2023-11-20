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09:30 (мск), источник: Фонтанка

Родители и пятеро детей угорели при пожаре под Гатчиной

Многодетная семья серьезно пострадала во время пожара в Гатчинском районе Ленобласти. Горела мансарда, а в больнице оказались семь человек.

Инцидент произошел утром 19 октября в деревне Покизен-Пурская. Возгорание мансарды на площади 40 квадратных метров тушили в районе половины восьмого утра.

Как сообщает 47news со ссылкой на администрацию района, в стационаре оказалась семья, состоящая из двоих взрослых и пятерых детей.

В момент отправки в больницу состояние четырех членов семьи оценивалось как тяжелое. Это 11-летний мальчик, 9-летняя девочка, 48-летняя женщина и 41-летний мужчина. Предварительно, у мужчины были диагностированы ожоги, а у женщины и детей — отравление угарным газом.

Потушить дом удалось к 9 часам утра.

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