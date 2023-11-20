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03:40 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае женщина-пешеход попала в ДТП и погибла в больнице

Погибшая пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае водитель Nissan сбила женщину-пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. Пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Авария произошла вечером 19 ноября в посёлке Заветы Ильича. 43-летняя автолюбительница ехала на Nissan X-Trail, когда перед ней на дороге появилась женщина-пешеход, решившая пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Владелица иномарки не успела затормозить и допустила наезд.

В результате сбитая нарушительница ПДД серьёзно пострадала и была госпитализирована в посёлок Ванино. Врачи попытались её спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась на больничной койке.

«Личность пострадавшей и обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

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