03:40 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровском крае женщина-пешеход попала в ДТП и погибла в больнице
Погибшая пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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В Хабаровском крае водитель Nissan сбила женщину-пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. Пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
Авария произошла вечером 19 ноября в посёлке Заветы Ильича. 43-летняя автолюбительница ехала на Nissan X-Trail, когда перед ней на дороге появилась женщина-пешеход, решившая пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Владелица иномарки не успела затормозить и допустила наезд.
В результате сбитая нарушительница ПДД серьёзно пострадала и была госпитализирована в посёлок Ванино. Врачи попытались её спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась на больничной койке.
«Личность пострадавшей и обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции», — прокомментировали в Госавтоинспекции.