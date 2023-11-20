03:27 (мск), источник: AmurMedia.ru
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Хабаровске
В результате столкновения автобуса с троллейбусом пострадали семь человек.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Хабаровске, где маршрутный автобус столкнулся с троллейбусом. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ.
Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Эдуарду Трубчику возбудить уголовное дело и представить доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 ноября. Водитель автобуса 58 маршрута врезался в троллейбус, нарушив безопасную дистанцию. В результате жесткого столкновения пострадали семь пассажиров, включая подростка.
Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).