03:20 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Находке собака напала на ребенка
Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту произошедшего.
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В Находке произошел инцидент, в котором собака напала на 7-летнюю девочку, нанеся ей телесные повреждения. Событие произошло 18 ноября в СНТ «Зеленый сад», когда собака выбежала с частной территории и укусила ребенка в лицо. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, а владельцы животного уже были определены.
Предварительно установлено, что во время прогулки 7-летней девочки с ее друзьями собака породы алабай выскочила из кустов и напала на нее и укусила. Ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту произошедшего.