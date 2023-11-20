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03:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Звонок на три миллиона: мужчина в Приморье отдал крупную сумму денег мошенникам

В Приморском крае телефонные мошенники выманили у мужчины почти три миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники обманули очередного жителя Приморья на крупную сумму денег. С 2,8 миллионами рублей расстался 53-летний житель Артема, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Мошенники в этот раз не отличились большой оригинальностью, использовав широко известную схему «развода». Пострадавшему сначала позвонил «сотрудник банка», который сообщил, что кто-то пытается оформить на имя мужчины кредит и эти заявки нужно срочно аннулировать.

Следом подключился фальшивый «сотрудник ФСБ», рассказавший, что кредит якобы пытаются получить сотрудники банка и предложивший помощь в их разоблачении.

Для этого мужчине понадобилось всего-то обеспечить движение по счетам, обналичить их, четко следуя инструкциям и перевести через банкомат на «безопасный счет».

Выполнив все эти инструкции, мужчина расстался с 2,8 миллионами рублей, большую часть которых он занял по инструкциям криминальных «помощников».

Поняв, что его обманули, пострадавший пошел в полицию, где на неустановленных преступников завели дело по части четыре статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», расследование которого взяла на контроль прокуратура Артема.

Прокуроры напоминают жителями, что сотрудники правоохранительных органов и банковские работники не могут предлагать людям совершать какие-либо действия с их банковскими счетами. Если вы слышите подобное предложение по телефону, вам точно звонят мошенники.

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