04:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Выше уровня эпидемического порога: вирусные заболевания массово косят жителей Приморья
Заболеваемость вирусными инфекциями возросла на 31,6% в Приморье.
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Заражаемость ОРВИ увеличилась на 31,6% менее, чем за неделю в Приморье. При этом в двух дошкольных учреждениях уже частично приостановили свою деятельность: подробности эпидемической обстановки — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Количество заболевших резко увеличилось за период с 6 по 11 ноября. Это связано с активным распространением не гриппозной и гриппозной группы вирусов. Самим же гриппом заразились 2 несовершеннолетних — в возрастных группах от 3 до 6 лет, а также от 15 и старше.
В Роспотребнадзоре Приморья уточнили, что на данный момент прекращать учебные процессы нет необходимости. В крае активно проводят прививочную кампанию: медики работают как в образовательных учреждениях, так и в организациях. Сейчас вакцинировались около 800 тысяч человек, в том числе более 170 тысяч детей.
Специалисты напомнили основные правила предосторожности: чтобы не подхватить простуду, человеку необходимо не трогать лицо и слизистые грязными руками. Рекомендуется избегать места с большим скоплением людей, а также в случае плохого самочувствия оставаться дома и обращаться к врачу.
Напомним, что специалисты уже фиксировали вспышку гриппа и ОРВИ еще в январе 2023 года. Медработники рассказали, как отличить коронавирус от свиного гриппа.