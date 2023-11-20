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06:21 (мск), источник: "Российская газета"

Одноклассник убитого в Ачинске школьника признался, что ударил его топором

Следователи рассказали подробности о работе над уголовным делом об убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Следователи рассказали подробности о работе над уголовным делом об убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске Красноярского края.

Известно, что 17 ноября ребенок не вернулся из школы, начались его поиски, а 18 ноября правоохранители сообщили: тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в реке Мазулька.

На начальной стадии расследования сыщики отрабатывали несколько версий, в том числе о причастности отчима к смерти школьника, однако эта информация не подтвердилась, пояснили в региональном управлении СК.

Появилась другая версия случившегося. По предварительным данным, в пятницу около 15 часов мальчик пришел домой к однокласснику; между гостем и хозяином произошла ссора из-за оскорбительных высказываний первого; обиженный подросток взял топор и ударил приятеля по затылку, после чего вынес тело в огород и с помощью тележки вывез к реке Мазулька, где сбросил в воду.

В разговоре со следователями мальчик рассказал, как все произошло. После завершения работы над делом школьника могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних. В силу возраста причастный к убийству подросток «не является субъектом уголовного преследования», уточнили в главке.

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