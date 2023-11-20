06:21 (мск), источник: "Российская газета"
Одноклассник убитого в Ачинске школьника признался, что ударил его топором
Следователи рассказали подробности о работе над уголовным делом об убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске Красноярского края.
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Следователи рассказали подробности о работе над уголовным делом об убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске Красноярского края.
Известно, что 17 ноября ребенок не вернулся из школы, начались его поиски, а 18 ноября правоохранители сообщили: тело подростка с признаками насильственной смерти найдено в реке Мазулька.
На начальной стадии расследования сыщики отрабатывали несколько версий, в том числе о причастности отчима к смерти школьника, однако эта информация не подтвердилась, пояснили в региональном управлении СК.
В разговоре со следователями мальчик рассказал, как все произошло. После завершения работы над делом школьника могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних. В силу возраста причастный к убийству подросток «не является субъектом уголовного преследования», уточнили в главке.