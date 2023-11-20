04:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Мошенники отправляют к хабаровчанам фальшивых инкассаторов
С их помощью преступники получают сбережения жителей.
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Телефонные мошенники, ежедневно обманывающие жителей Хабаровского края, начали отправлять к ним курьеров, которые выдают себя за инкассаторов. Жертвой подобной схемы обмана стала 88-летняя хабаровчанка, которая передала аферистам более 1 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил «сотрудник крупного банка» и сообщили, что с ее счета пытаются похитить все сбережения. Чтобы предотвратить мошеннические действия, собеседник убедил женщину снять накопления и передать их якобы инкассатору, который самостоятельно приедет к ней домой.
Испуганная женщина отправилась в банк и сняла со счёта всю сумму — 1 млн 100 тысяч рублей. Когда она вернулась домой к ней, как и сообщили мошенники, пришел «инкассатор». Им оказалась девушка, одетая в черное, а ее лицо прикрывала медицинская маска. Внешний вид псевдо-инкассатора пенсионерку не смутил, и она отдала соучастнице преступления все свои денежные средства, которые раннее планировала подарить своей внучке.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.