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04:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники отправляют к хабаровчанам фальшивых инкассаторов

С их помощью преступники получают сбережения жителей.

Телефонные мошенники, ежедневно обманывающие жителей Хабаровского края, начали отправлять к ним курьеров, которые выдают себя за инкассаторов. Жертвой подобной схемы обмана стала 88-летняя хабаровчанка, которая передала аферистам более 1 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил «сотрудник крупного банка» и сообщили, что с ее счета пытаются похитить все сбережения. Чтобы предотвратить мошеннические действия, собеседник убедил женщину снять накопления и передать их якобы инкассатору, который самостоятельно приедет к ней домой.

Испуганная женщина отправилась в банк и сняла со счёта всю сумму — 1 млн 100 тысяч рублей. Когда она вернулась домой к ней, как и сообщили мошенники, пришел «инкассатор». Им оказалась девушка, одетая в черное, а ее лицо прикрывала медицинская маска. Внешний вид псевдо-инкассатора пенсионерку не смутил, и она отдала соучастнице преступления все свои денежные средства, которые раннее планировала подарить своей внучке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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